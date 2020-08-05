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中職／米蘭達「完美一局」無用 林安可滿貫砲逆轉勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林安可。 報系資料照
統一獅隊林安可。 報系資料照

中信兄弟隊前七局維持的2：1領先，在8局上被統一獅林安可一發滿貫砲化為烏有，獅隊連兩天逆轉勝，以5：4擊敗兄弟，上半季最不會打兄弟的獅隊，下半季對兄弟反倒取得四勝一敗。

兄弟在3局下先攻下2分，獅隊在6局上先追1分，8局上林安可在滿壘、無人出局時，從陳柏豪手中一棒敲出右外野全壘打，滿貫砲將比分超前為5：2。

兄弟雖然在8局下靠著王威晨的安打再攻下2分，不過9局下獅隊派出終結者陳韻文，只因四壞球上壘，輕鬆收下三個出局數，澆熄反撲機會。

林安可因對戰米蘭達數據不佳，今天從板凳出發，6局代守上場，8局成為勝利功臣也獲選單場MVP，總計2打數1安打、4打點，個人本季全壘打推進到22轟。

兄弟洋投米蘭達繳出7局失1分非自責的好投，雖然無關勝敗，不過締造中職史上第五次「完美一局」，在二局上，以9球連奪3次三振，苦主依序是唐肇廷、林祖傑與林靖凱，加上一局上則是連續12球4次奪三振，中職史上第一次。

中職過去四次出現完美一局，分別是統一獅隊柏格在2002年對上兄弟、2003年交手第一金剛兩度完成，獅隊凱撒於2004年對誠泰寫下紀錄，最近一次則是2009年的兄弟象隊小林亮寬，當時的對手是統一。

中職 林安可 統一獅

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