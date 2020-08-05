中職／內野飛球宣告爭議 猿迷氣丟寶特瓶進場

富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰出現爭議判決，5局下二壘審的內野飛球宣告（俗稱「內野高飛必死球」），導致猿隊原本滿壘1人出局，變成二三壘有人、2人出局，球迷氣得丟寶特瓶進入場內。

今晚猿隊在主場與悍將之戰，5局下1出局時，林承飛在一二壘有人時敲出飛球，二壘手蔣智賢跳起後未能接殺，反在身後落地，一度形成滿壘。

不過裁判聚會討論後，認定二壘審已先進行內野飛球宣告，導致打者出局，跑者正常進壘，變成二三壘有人、兩人出局。

裁判進行內野飛球宣告，主要是擔心二壘手刻意製造雙殺，不過大好攻勢折半，猿隊總教練曾豪駒忍不住進場爭執，長達數分鐘，甚至與裁判有近距離接觸，最終只能氣憤離場。

這起判決也點燃現場球迷火氣，桃園球場本壘後方有一名球迷將寶特瓶丟進場內，宣洩不滿，該球迷隨後被工作人員及警察帶出場，不過仍有不少球迷大喊「太扯了啦」、「卡有水準一點」。