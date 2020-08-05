中職／二軍模擬課表修練 范玉禹盼在一軍貢獻

富邦悍將隊投手范玉禹為了克服心理壓力，在二軍有不同的修練課表，盡量模擬一軍張力，今天相隔49天再回一軍，范玉禹說：「對球隊沒什麼貢獻，有點抱歉，希望這次能好好表現給教練團看。」

范玉禹上次在一軍出賽已是6月17日，今天因倪福德輕微扭傷，拉上一軍頂替牛棚戰力，本季一軍出賽11場，防禦率18.29，跟二軍23場，防禦率僅1.59相比，表現落差大，投手教練吳俊良認為心理因素占主要原因。

范玉禹認為，二軍的成績歸二軍，一、二軍的實力跟比賽張力有落差，自己也知道心理層面需要加強，「去年在一軍就有穩定出賽，應該要適應，只能繼續努力，享受壓力。」

針對一、二軍比賽張力不同，二軍教練團也為范玉禹安排不同課表，盡量讓他在在壘上有人時上場投球，或是要求在一打席內以直球為主，用拿手球路去解決對手，范玉禹說：「雖然情境難模擬，不過有目標，會更用心去完成。」