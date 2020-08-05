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中職／倪福德傳接球扭傷右手 范玉禹回一軍
富邦悍將隊牛棚今天進行異動，左投倪福德因傳接球時右手肘輕微扭傷，下二軍休養，將范玉禹升上一軍，維持七名牛棚投手的配置。
倪福德上周跟隊友傳接球時，因接球動作不順，導致右手肘輕微扭傷，雖然並非投球手，但仍須先下二軍，等到狀況好了才會回到一軍。
選擇由范玉禹頂起牛棚戰力，投手教練吳俊良表示，每次在二軍回報中，范玉禹表現都是最好、最穩定的投手，期待這次上來，在一軍也有一樣的好表現。
范玉禹今年開季從一軍出發，不過表現不穩，5月7日投0.1局失7分，6月17日0.2局失4分，隨後都被下放二軍；跟一軍11場後援，防禦率18.29相比，范玉禹在二軍出賽23場，防禦率僅1.59，一二軍表現差距大。
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