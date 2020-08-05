中職／王維中持續自我訓練 分享經驗給旅美學弟

受到味全龍青睞登今年中職選秀狀元的王維中，無法像選秀探花富邦悍將張進德一樣，馬上就有中職亮相機會，不過，他仍持續自我訓練中，據臉書粉專「旅美幫」報導，「在中職選秀結束後，目前與旅美選手們一起投入訓練」，「王維中仍以自主訓練為主，配合球隊的練習時間，讓自己保持規律的作息，並把自身的經驗分享給學弟們。」

由於味全龍隊明年才能加入一軍賽事，王維中仍有大半年時間做準備，是否會安排在二軍比賽，有待球隊方面決定。