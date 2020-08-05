聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／王維中持續自我訓練 分享經驗給旅美學弟
受到味全龍青睞登今年中職選秀狀元的王維中，無法像選秀探花富邦悍將張進德一樣，馬上就有中職亮相機會，不過，他仍持續自我訓練中，據臉書粉專「旅美幫」報導，「在中職選秀結束後，目前與旅美選手們一起投入訓練」，「王維中仍以自主訓練為主，配合球隊的練習時間，讓自己保持規律的作息，並把自身的經驗分享給學弟們。」
由於味全龍隊明年才能加入一軍賽事，王維中仍有大半年時間做準備，是否會安排在二軍比賽，有待球隊方面決定。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言