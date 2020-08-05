日職／王柏融二軍連五場敲安 日媒鼓吹8割男回一軍

下放二軍的日本火腳隊台將王柏融於今天對養樂多二軍，擔任先發第三棒負責左外野，2打數敲出1支安打，還有一支高飛犧牲打有一打點，打擊率雖從賽前8成18，降至7成69，不過，如此火燙的打擊表現，連轉播的日本媒體都說，「王柏融二軍打擊率驚人8割以上，一軍回歸應該快了？」

二軍比賽都是兩支安打起跳的王柏融，於今天一局下第一打席高飛犧牲打，為球隊打下一分追平分，四局下則擊出右外野安打，六局下則是右外野飛球出局，球隊均未得分，兩隊1：1僵持直到七局下，火腿攻下兩分，終場以3：1獲勝，王柏融沒有第四次上場機會，此役只有一支安打表現。

王柏融二軍出賽，目前13打數10安打，打擊率7成69。