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日職／王柏融二軍連五場敲安 日媒鼓吹8割男回一軍
下放二軍的日本火腳隊台將王柏融於今天對養樂多二軍，擔任先發第三棒負責左外野，2打數敲出1支安打，還有一支高飛犧牲打有一打點，打擊率雖從賽前8成18，降至7成69，不過，如此火燙的打擊表現，連轉播的日本媒體都說，「王柏融二軍打擊率驚人8割以上，一軍回歸應該快了？」
二軍比賽都是兩支安打起跳的王柏融，於今天一局下第一打席高飛犧牲打，為球隊打下一分追平分，四局下則擊出右外野安打，六局下則是右外野飛球出局，球隊均未得分，兩隊1：1僵持直到七局下，火腿攻下兩分，終場以3：1獲勝，王柏融沒有第四次上場機會，此役只有一支安打表現。
王柏融二軍出賽，目前13打數10安打，打擊率7成69。
＼ 8割打者👀#王柏融 犠牲フライ👏 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) August 5, 2020
2軍で驚異的な打率8割以上を残している王選手が、きっちり犠牲フライを放ち同点❗️1軍復帰も近いか⁉️
📺#GAORA プロ野球中継
～ファーム～
🆚@swallowsprhttps://t.co/eOp8VQFMbG で生放送✨#lovefighters #羽撃く pic.twitter.com/Y6DTYviPUa
＼ #王柏融 振れてます❗️ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) August 5, 2020
どんどん打率が上がります👀2打席目はヒットです💪
📺#GAORA プロ野球中継
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