中職／八大處所戴口罩 聯盟：維持現有規範執行

因應國際新冠肺炎疫情蔓延，指揮中心今天宣布，民眾出入八大處所務必配戴口罩，其中包括展演競賽場所，球迷觀看中華職棒賽事規範相同，仍是「移動時配戴」、「坐著時不強制」。

指揮官陳時中今天表示，即日起民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動等八大處所，務必配戴口罩。

棒球場作為展演競賽場所之一，中職秘書長馮勝賢表示，指揮中心宣布後，已致電與副指揮官陳宗彥聯絡，目前中職規範跟原本的應變計畫書一樣，球迷在球場內移動時需配戴口罩，但入座後不強制，「已經照著規範在執行，超前部署在做。」

中職日前提出下半季入場人數從原本的50%，開放到70％、78％兩種版本，先前已經過體育署同意，至於是否會因為國際疫情升溫暫緩？馮勝賢表示，只要應變計畫落實就可以，目前進場人數是否增加，仍要看球團在售票端的調整。