棒球／陽岱鋼爸陽德興栽培3棒球好手 獲台東市模範父親

旅日棒球好手陽岱鋼父親陽德興栽培出3名旅日棒球好手，獲選今年台東市模範父親；陽岱鋼的「棒球父親」、棒球啟蒙教練郭子雄也同樣獲得模範父親。

台東市公所今天在桂田喜來登酒店舉辦模範父親表揚大會，56名模範父親由台東市長張國洲逐一表揚。陽德興開心說：「希望孩子不要擔心我，繼續努力加油」。

郭子雄表示，「一個是生育的父親、一個是養育的父親，陽岱鋼造就了兩名模範父親！」

旅日棒球明星陽岱鋼家1門3傑，大哥陽耀勳、二哥陽品華（原名楊燿華）同樣都前往日本發展棒球。陽岱鋼目前在日本職棒巨人隊。陽耀勳後來回台灣，目前在中華職棒樂天猿隊；陽品華雖離開球場，但現在還在日本職棒內當日文翻譯；妹妹陽詩慧也效力於中華電信女籃。

開卡車出身的陽德興說，10幾歲開始踏入運輸業，20歲考上大貨車駕照後，努力養家照顧6個小孩，自己也很喜歡打棒球，但是沒有小孩子打得這麼好。

他說，陽岱鋼在日本發展，每年都有回來住1、2天，每一年也都會邀他去日本參加開幕戰，父子感情還不錯。但今年受疫情影響才沒去日本。

郭子雄說，陽岱鋼國小畢業後就讀台東體中國中部，那時候自己當教練，但陽岱鋼在學校就有「棒球博士」封號，是天生棒球好手，所以高一就被挖角到日本。