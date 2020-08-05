聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／陽岱鋼爸陽德興栽培3棒球好手 獲台東市模範父親
旅日棒球好手陽岱鋼父親陽德興栽培出3名旅日棒球好手，獲選今年台東市模範父親；陽岱鋼的「棒球父親」、棒球啟蒙教練郭子雄也同樣獲得模範父親。
台東市公所今天在桂田喜來登酒店舉辦模範父親表揚大會，56名模範父親由台東市長張國洲逐一表揚。陽德興開心說：「希望孩子不要擔心我，繼續努力加油」。
郭子雄表示，「一個是生育的父親、一個是養育的父親，陽岱鋼造就了兩名模範父親！」
旅日棒球明星陽岱鋼家1門3傑，大哥陽耀勳、二哥陽品華（原名楊燿華）同樣都前往日本發展棒球。陽岱鋼目前在日本職棒巨人隊。陽耀勳後來回台灣，目前在中華職棒樂天猿隊；陽品華雖離開球場，但現在還在日本職棒內當日文翻譯；妹妹陽詩慧也效力於中華電信女籃。
開卡車出身的陽德興說，10幾歲開始踏入運輸業，20歲考上大貨車駕照後，努力養家照顧6個小孩，自己也很喜歡打棒球，但是沒有小孩子打得這麼好。
他說，陽岱鋼在日本發展，每年都有回來住1、2天，每一年也都會邀他去日本參加開幕戰，父子感情還不錯。但今年受疫情影響才沒去日本。
郭子雄說，陽岱鋼國小畢業後就讀台東體中國中部，那時候自己當教練，但陽岱鋼在學校就有「棒球博士」封號，是天生棒球好手，所以高一就被挖角到日本。
張國洲致詞時表示，每個人的人生旅途上，都有一個獨特與驕傲的爸爸，爸爸是子女們的最佳支柱、精神靠山，「在我們的人生當中，父愛是非常偉大」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言