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中職／悍將二壘缺長遠規畫 黃忠義之後竟無能人

聯合新聞網 / Tzuyi
從俊國熊、興農熊到興農牛，黃忠義走過三個時期，始終是球隊的先發二壘手，但他退休超過10年，球隊又變為義大犀牛及富邦悍將，卻始終還沒有穩定的接班人。 聯合報系資料照片
從俊國熊、興農熊到興農牛，黃忠義走過三個時期，始終是球隊的先發二壘手，但他退休超過10年，球隊又變為義大犀牛及富邦悍將，卻始終還沒有穩定的接班人。 聯合報系資料照片

富邦悍將三壘重砲手蔣智賢傷後復出，因為替補的新秀辛元旭無論攻守表現都不錯，因此持續變陣的洪一中這次把腦筋動到二壘手的位置，考慮讓兩人也都去練二壘守備，而原本的主力先發王正棠，則因為今年表現不理想，加上教練認為他傳球動作不流暢，被要求下二軍練外野，後續再來評估。

蔣智賢守備時好時壞，讓他去二壘或許可以暫時悍將解燃眉之急，但還是應想好長遠之計，別急病亂投醫。 聯合報系資料照片
蔣智賢守備時好時壞，讓他去二壘或許可以暫時悍將解燃眉之急，但還是應想好長遠之計，別急病亂投醫。 聯合報系資料照片

回顧2006年之前，球隊仍為興農牛時，因為有名為「內野魔術師」的黃忠義坐鎮二壘防區多年，加上打擊表現穩定，所有教練對於這個位置都沒有太多煩惱。然而2007年他交棒後，每年二壘位置的先發人選就成為球隊的困擾之一，至今14年已有多達24位球員嘗試這位置，但守備表現都不穩定，最多的陳凱倫幾年累計只有1200多次，同時期郭嚴文兩年就達1000多次。

興農三番刀退出球場後，所遺留下的內野防區一直是球隊的痛，而穩定的二壘手更是至今還未能找到接班人。 聯合報系資料照片
興農三番刀退出球場後，所遺留下的內野防區一直是球隊的痛，而穩定的二壘手更是至今還未能找到接班人。 聯合報系資料照片

2007年三番刀之一的鄭兆行由游擊移防二壘，隔年再改由張家浩回歸內野防區，不過後續鄭兆行仍回到游擊老本行，張家浩僅打了一年就選擇離隊。2009年陳志偉打出生涯年，加上從特別選秀會網羅鄧蒔陽，就由兩位球員輪值二壘防線。2010年因球隊有張泰山、威納斯等三壘手，為了打擊最大化，將林益全移防二壘。興農的最後二年，則是藍少白、陳柏丞及陳志偉為主。

2013年興農牛轉賣給義大犀牛，前三年主要由陳凱倫擔任主力二壘手，但與其他球隊相比，他的場次仍顯得較少。包含藍少白及林威廷都分攤不少場次，2016年陳凱倫成為游擊防區主力，林威廷則入主二壘位置。2016年林威廷出賽高達113場，成為球隊近十年來二壘手最固定的一年。

陳凱倫(左)及林威廷(右)是義大時期的主力二壘手，其中林威廷能守能打，一度讓二壘手不再是問題。 聯合報系資料照片
陳凱倫(左)及林威廷(右)是義大時期的主力二壘手，其中林威廷能守能打，一度讓二壘手不再是問題。 聯合報系資料照片

2017年球隊再度易主，更名為富邦悍將，林威廷於季中受傷，球隊恰好選入曾擔任過二壘手的旅外球員陳品捷，因此主力再度換人。但因為陳品捷的守備成績實在不理想，2018年季中選秀，球隊選入正牌內野手王正棠，因此順勢接手二壘防區。不過今年王正棠狀況不佳，替補的楊晉豪、于森旭及陳凱倫也都不穩定，因此只能在此時作出變陣的嘗試。

楊晉豪(右)是選秀會首輪球員，但他的表現還有待加強，無論攻守都需要好好跟鄭兆行教練(左)多學習。 聯合報系資料照片
楊晉豪(右)是選秀會首輪球員，但他的表現還有待加強，無論攻守都需要好好跟鄭兆行教練(左)多學習。 聯合報系資料照片

實際上，從興農牛到富邦悍將都有不少機會從選秀中補強二壘防區，例如2009年季末選秀會中，他們有機會可以補入亞錦賽及世界盃國手林志祥，不過因為前一年已經簽下鄧蒔陽，因此這年他們以補強投手優先。2013年選入林威廷，確實對於球隊攻守都有極大幫助，可惜受傷讓他成績曇花一現。2017年的選秀中，高中生楊晉豪及大學生林立，悍將選擇了前者，至今養成成效還待努力。

而選秀會中的選擇，碰到了不同教練團，又有不同的規劃想法，也是讓二壘防區沒有穩定人選的原因之一。就如同今年才破繭而出的高國麟一樣，不少球員因為一直在更換守備位置而失去不少成為主將的機會。林威廷自陳品捷加入後，被迫改練三壘，而陳品捷卻又成為外野手。王正棠若能一致性的養成，應能成為更穩定的二壘手，但現在卻要讓他去一戰成夢魘的外野。

王正棠是一名不錯的內野手，雖然他也會守外野，但讓他更精進二壘守備，或許才是最好的選擇。 聯合報系資料照片
王正棠是一名不錯的內野手，雖然他也會守外野，但讓他更精進二壘守備，或許才是最好的選擇。 聯合報系資料照片

蔣智賢在小聯盟及中信兄弟時期，都有防守二壘的經驗，而且馬上就可以演出手套拋球的守備美技，轉任二壘應當是得心應手。不過他甫傷癒復出，又轉換守備位置，目前擔任二壘手時，打擊率只有0.125，或許想要降低他的壓力，應當會減少讓他先發二壘的機會，短期內他不會是最終解。

洪一中總教練有三年任期，他應該趁今年掌握球隊狀況，把這些原本被選入擔任二壘手的球員，幫助他們找到最合適的位置，避免每年培養目標都不同。並且從現有的陣容中，找出最合適先發二壘的主力球員，別讓找了十幾年還沒找到合適人選的情況持續下去。急病亂投醫不會是最佳方法，把當年Lamigo穩定成長的方法帶入富邦，才會是讓悍將軍成為宇宙邦的關鍵。

富邦悍將 蔣智賢 陳品捷 林威廷

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