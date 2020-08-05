陳傑憲關鍵二壘打當英雄 獅擊敗兄弟2連勝

中央社 / 台北4日電

中職統一獅隊與中信兄弟隊今天交手，兩隊攻勢互有往來，獅隊陳傑憲維持好手感，8局敲出超前比分關鍵二壘打，單場3安貢獻2打點，率隊以6比5拿下近期2連勝，陳傑憲拿下單場MVP。

中信兄弟隊今天在主場洲際棒球場迎戰統一獅隊，獅隊首局靠著陳傑憲二壘打、暴投，攻占上三壘，張偉聖獲得保送，林安可高飛犧牲打先馳得點；兄弟2局下半靠著許基宏陽春砲，扳平比數。

獅隊3局靠著陳傑憲安打、林安可獲得保送，兄弟先發投手廖乙忠牽制失誤、跑者攻佔二三壘，吳桀睿二壘打，一棒送回2分、超前比數；兄弟4局詹子賢敲出2分砲，再度幫助球隊將比分扳平。

兄弟6局靠著詹子賢安打、許基宏選到保送，林書逸三壘打，一棒送回2分，取得5比3領先；獅隊展現韌性8局追分，2人出局後，林祖傑敲出二壘打、陳鏞基代打敲安，先追回1分，潘武雄獲得保送，陳傑憲關鍵二壘打，一棒送回2分、要回領先。

陳傑憲今天維持打擊好手感，總計5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，另有1得分，近5場出賽都有安打表現。

獅隊今天由身高203公分新洋投布雷克先發，布雷克投5.2局被敲5支安打，失掉5分責失分，表現並不理想，無關勝敗；兄弟隊後援投手蔡齊哲，今天投0.2局被敲3支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分責失分，吞下個人本季第2敗。

陳傑憲 統一獅

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