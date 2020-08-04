中職／三壘壘包助攻幸運安打 獅隊逆轉擊敗兄弟

一記打在三壘壘包上的幸運二壘安打，改變比賽走勢，統一獅隊第八局在兩人出局後，以3支安打逆轉戰局，終場以6：5擊敗中信兄弟隊。

獅隊新洋投布雷克上周以中繼展開在中職初次亮相，遭樂天桃猿隊廖健富敲出逆轉兩分砲，今天演出首場先發，還是逃不過挨轟的命，挨了許基宏的陽春砲、詹子賢的兩分彈。

獅隊首局靠林安可的高飛犧牲打先馳得點，三局吳桀睿以二壘安打送回2分，3：3的局面到了第六局失守，布雷克先讓詹子賢敲出安打，面對許基宏投出保送，獅隊換上林其緯也沒能踩住剎車，林書逸敲出三壘安打，兄弟取得5：3領先。

兄弟第八局推出蔡齊哲，連收兩出局數後，面對林祖傑，球打向三壘方向後直擊壘包，形成場地二壘安打，陳鏞基代打敲安打，先送回1分，潘武雄選到保送上壘，陳傑憲再以二壘安打送回2分逆轉戰局。

布雷克先發5.2局，共用112球，被敲出5安打、失5分，送出4次三振、3次保送，帶著敗投資格退場，靠著獅隊逆轉幸運逃敗。