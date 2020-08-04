日職／陽岱鋼先發兩打席都挨K 宋家豪中繼1局失1分

讀賣巨人隊今天出戰阪神虎隊，台將陽岱鋼排進先發打線，擔任第七棒、右外野手，兩打席都吞下三振，第七局遭代打換掉。

陽岱鋼前一場先發為7月29日，巨人與阪神今天展開三連戰，陽岱鋼重返先發打線，面對阪神洋投賈西亞（Onelki Garcia），兩打席都以三振收場，第二局看著好球進壘被K，第五局揮空吞下三振。

連同此戰在內，陽岱鋼本季出賽28場，累積47打數敲出11支安打，打擊率2成34。

樂天金鷲隊出戰軟銀鷹隊，宋家豪在第七局、球隊3：5落後時登板，面對柳田悠岐投出保送，中村晃敲出安打，面臨一、三壘有人的局面，栗原陵矢以高飛犧牲打送回1分。

宋家豪接下來以連續兩記內野滾地出局，沒讓失分持續擴大，此役投1局被敲1安打、1保送、失1分，中止近期連3場出賽沒有掉分，防禦率4.60。