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中職／悍將夏令營開訓 陳金鋒喊話享受棒球

聯合報 / 實習記者楊喬羚／即時報導
陳金鋒出席開訓儀式，勉勵小球員。圖／富邦悍將隊提供
陳金鋒出席開訓儀式，勉勵小球員。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊為推廣棒球運動而舉辦的「富邦悍將棒球夏令營」，在今天正式展開，陳金鋒現身開訓儀式，希望學員在這四天內不只享受棒球，更能提早適應團體生活和學習團隊合作的重要性。

首梯夏令營開放給 9到12歲的「小悍將」參加，防疫期間大會也不敢輕忽，50多名對棒球充滿熱忱的孩童在測量額溫和酒精消毒後，才踏上職業規格的新莊棒球場。參加此夏令營的小悍將們盡情的在陽光下揮灑汗水，接受擁有WBSC國際迷你棒球師資、各級棒球教練及幼兒體適能證照的專業教練團指導，享受著別於往常的暑假時光。

陳金鋒開訓時表示，學員在這四天時間內不只能享受棒球，更能提早適應團體生活和學習團隊合作的重要性。悍將球星陳仕朋也蒞臨指導投球與傳接技巧，讓以往只能以觀賞者的身份享受棒球的孩童們，真切體驗到棒球運動、培養興趣及增加認知，實踐對棒球產業的跨代傳承。

在疫情與家人的擔心下，連續三年都參加的小學員表示，答應爸爸遵守防疫措施下才成功爭取到再次報名的機會。本次的夏令營也有不少女性孩童參加，和男學員們一起參與所有的體能與守備訓練，體驗到職棒球員平時訓練的辛苦。

除了首日的體能與守備練習外，接下來也會有打擊、跑壘及投球的訓練，還有與輔仁大學附設醫院合作的營養及防護課程，在最後一天將在應援團長Anu的帶領下一同為富邦悍將加油打氣。

為落實防疫政策，在訓練過程中球團也會定時準備酒精與測量體溫，室內非體能訓練時全員更是要全程配戴口罩，確保孩童能在最安全的環境下，盡情享受棒球的樂趣。

富邦悍將隊投手陳仕朋現身夏令營，指導小球員。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手陳仕朋現身夏令營，指導小球員。圖／富邦悍將隊提供

棒球 富邦悍將 陳金鋒

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