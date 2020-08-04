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棒球／郭泰源進名人堂 最感謝趙士強的失誤與全壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
郭泰源進入名人堂，感謝趙士強的失誤，也感謝趙士強的全壘打。台灣棒球名人堂協會／提供
郭泰源進入名人堂，感謝趙士強的失誤，也感謝趙士強的全壘打。台灣棒球名人堂協會／提供

站在台上領取台灣棒球名人堂入堂證書，台灣一代強投郭泰源將第一個感謝給了趙士強，全因他在1983年亞錦賽的失誤與全壘打，也將郭泰源推上了美、日球團的視野中。

台灣棒球名人堂協會今天舉辦第七屆表彰儀式，本屆共有郭泰源、莊勝雄、吳明捷、李憲宗入選，郭泰源在妻女陪伴下到場，除了感謝一路上遇過的教練、隊友，以及家人的支持外，也談到了人就在台下的趙士強。

郭泰源表示，「最感謝的人是趙士強，如果那天沒有他的失誤，就沒有郭泰源，如果隔天沒有他的再見全壘打，也不會有現在的郭泰源。」

1983年亞錦賽，中華隊要爭取1984年洛杉磯奧運門票，中華隊與日本隊之戰，第九局面對內野高飛球，趙士強發生滑倒漏接，奉送勝利，中華隊被迫在隔天需要一日兩勝日、韓，才能前進奧運，幾乎是不可能的任務，但郭泰源以兩戰17局無失分，讓奇蹟實現。

郭泰源先在中韓之戰後援8局無失分，中華隊打到延長11局以3：2力克南韓隊，與日本隊進行加賽，休息半小時後，郭泰源再扛先發投手，演出9局完封，這回在九局敲出再見全壘打的人，正是趙士強。

郭泰源經此一役後，打開國際關注，面對來日美日球團的邀約，最終決定投入日職西武獅隊，展開傳奇的旅日生涯。

郭泰源 趙士強 中華隊

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