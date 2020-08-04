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棒球／四大強投入名人堂 李憲宗讚郭泰源史上最強

聯合報 / 實習記者楊喬羚／台北即時報導
台灣棒球名人堂協會今天舉辦第七屆頒證表揚儀式。實習記者楊喬羚／攝影
台灣棒球名人堂協會今天舉辦第七屆頒證表揚儀式。實習記者楊喬羚／攝影

台灣棒球名人堂協會於今天在台北松山文創園區舉辦第七屆頒證表揚儀式，本屆入堂名人有郭泰源、李憲宗、吳明捷及莊勝雄獲選，儀式後舉辦小型球迷簽名會，跨世代名將難得同場，吸引不少球迷共襄盛舉。

「東方特快車」 郭泰源和 「強投鐵人」 李憲宗親自出席，李憲宗表示，很榮幸沒有辜負大家的期待，也讚賞郭泰源「青出於藍勝於藍」，被譽為日職史上最強外籍投手絕對是實至名歸，李憲宗的小孫子也其獻上鮮花以示祝賀。

郭泰源表示，自己平時並非如此感性，多次感謝家人給予支持與鼓勵，大女兒郭思瑜也大聲回應「我愛你」，現場氣氛溫馨。在致謝之餘，他也承諾會盡一切回饋給棒球，並為台灣棒球而努力。

常居日本的 「棒球麒麟子」 吳明捷家屬和 「鐵壁投手」 莊勝雄由於疫情影響，無法親自到場，透過影片方式分享感言，也算另類出席。

已故選手吳明捷的兒子吳盛廣，除了感謝台灣棒球帶給他們家的一切，也多次提及棒球文化傳承的重要性。

莊勝雄不斷鼓勵後輩堅持自己的目標，為國爭光，並感嘆說，自己的棒球人生沒有白走一遭，期待能回台灣與大家再次見面。

四位名將都讓台灣棒球發揚光大。郭泰源說：「當初笨笨的也不懂（不同職棒中）有什麼差別，只是想要打棒球。」

棒球 郭泰源 名人堂

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