棒球／妻女都到場 郭泰源入名人堂感性謝家人

台灣棒球名人堂協會今天舉辦第七屆名人頒證表彰儀式，郭泰源、李憲宗親自出席，莊勝雄由妹妹莊珮君代表，已逝的吳明捷則由外甥鍾志正代表，跨世代四大名投攜手入堂。

莊勝雄與郭泰源都是1984年洛杉磯奧運銅牌班底，本屆共同入堂，意義非凡。郭泰源親自到場，他感謝從小到大指導過自己的教練，以及曾一起打拚的隊友，「進入名人堂不是結束，而是開始，棒球帶給我一切，以後也希望能盡我的能力，為棒球繼續努力。」

郭泰源在太太張瓊姿和大女兒郭思瑜的陪伴下到場，他也感謝家人作為自己的後盾，「我很少講感性的話，今天家人有到場，很感謝他們，女兒的壓力比把拔還大。」郭思瑜也在台下大聲回應老爸，「不會，我愛你。」

同樣親自出席領獎的李憲宗，也讚嘆郭泰源在棒球路上的成就，尤其是最快球速156公里，他笑說：「瘦瘦的怎麼會有這種球速，他是東方特快車，我是台灣平快。」

旅居日本的莊勝雄，因疫情無法親自返台參與典禮，透過影片發表入堂感言。他表示，以自己的條件，也能在國際舞台上和職棒場上有這樣的成績，希望能激勵更多後進，要相信自己也能辦到，如今跨進名人堂，「我的棒球人生沒有白走這一遭。」

台灣棒球名人堂自2014年成立以來，每年都進行名人票選，陸續產生28位入堂名人，其中80年代威震棒壇、旅日3巨投「二郭一莊」近兩年相繼入堂，讓名人堂更顯得星光熠熠。