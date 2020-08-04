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日職／二軍再繳好投 張奕6.1局無失分、飆9K
旅日投手張奕在二軍持續備戰，今天擔任歐力士隊先發投手，面對中日龍隊，繳出6.1局無失分好投，送出9次三振，歐力士終場以2：0贏球，張奕也收下勝投。
張奕此役一開賽就連飆4K，直到第4打席投出觸身球才中斷，最終共用91球，投6.1局被敲7安打、無失分，但過程中危機四伏，出現2次暴投和2次觸身球。
⚾️ウエスタン・リーグ⚾️— イレブンスポーツ (@ElevenSportsJP) August 4, 2020
オリックス先発 #張奕 投手初回三者連続三振🤩
🆚オリックス vs 中日https://t.co/JNZvBBjSgc#イレブン・オリックス#ORIX pic.twitter.com/5f5MgBwf9N
儘管帳面上無失分，但張奕此役多次面臨得點圈有人危機，第二局靠雙殺打化解危機，第五局在一、三壘有人時連飆2K，第七局則接連被敲安打、暴投、四壞保送後，歐力士決定換投，接替的後援投手海田智行替他守下危機。
此戰為張奕在二軍的第四場出賽，前一戰首度投滿5局，今天再拉長為6.1局，二軍防禦率1.86，逐步為升上一軍做好準備。
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