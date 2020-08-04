日職／差點出牆 王柏融二軍3打數狂敲3安打

效力日本火腿隊的旅日台將王柏融在二軍持續手感火燙，今天3打數敲3安打、4打席全數上壘，在二軍打擊率高達8成18。

王柏融近來在二軍調整打擊手感，上周出賽3場，周日休兵一天後，今天重返先發打線，面對養樂多隊二軍，王柏融擔任第二棒、指定打擊。

王柏融首打席敲出安打，第二打席選到保送，接下來兩打席都是二壘安打，包括一發直擊全壘打牆的二壘安打，帶有1分打點。

王柏融在二軍出賽4場，每場都有安打進袋，累積11打數敲出9安打，包含1發全壘打，在二軍打擊率是飆破天際的8成18。

王柏融本季在一軍打擊率0成97，在手感遲遲沒有起色的情況下，於7月26日被下放二軍調整，待滿10天可返一軍，今天就是第10天，最快可在明天歸隊一軍助陣。