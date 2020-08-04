中職／獅隊自主培訓約簽張竣凱 盼一年內上一軍

中職選秀7月20日落幕，統一獅隊選進10人，正與球員委託的經紀公司洽談合約，上周也以自主培訓合約簽下投手張竣凱，曾是平鎮高中王牌投手的他，感謝球團給機會，也期望可以拚上一軍證明自己。

獅隊已與選進的10人經紀公司完成第一輪談約，了解彼此想法，除此之外也從落選名單中挖掘可用之兵，選秀結束後，上周以自主培訓簽下張竣凱。

21歲的張竣凱，曾是平鎮高中王牌投手，高中畢業後進入國立體大，2016年入選U23世界盃中華隊，最快球速可到148公里，獅隊與他簽下自主培訓選手，期待張竣凱能拚出好成績。

張竣凱今天上午至台南棒球場正式向球隊報到領取裝備，張竣凱表示，「很感謝統一獅球團給予的機會，雖然在選秀會上落選，但透過不一樣的方式可以加入職棒，自己覺得很開心也很幸運，會把握球團給予的機會，希望在未來一年內，可以拚上一軍幫助球隊，也證明自己，對於加入職棒是一個機會，也是全新的考驗。」