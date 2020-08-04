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中職／中信「閱讀全壘打」 借書送上萬球票

聯合報 / 記者陳宛晶／綜合報導
中信銀行「二○二○閱讀全壘打 夢想象前行」由代言球星中信兄弟棒球隊林書逸、吳東融為孩子們進行導讀。圖／國資圖提供
中信銀行「二○二○閱讀全壘打 夢想象前行」由代言球星中信兄弟棒球隊林書逸、吳東融為孩子們進行導讀。圖／國資圖提供

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館中信兄弟棒球隊合作，舉辦「二○二○閱讀全壘打 夢想象前行」活動，自八月八日至九月卅日止，民眾借閱書籍，就能兌換兄弟賽事門票，免費到洲際球場觀戰，預計送出逾萬張門票，共有苗栗、台中、彰化、南投四縣市及卅所公共圖書館和行動故事車參與。

前四屆活動足跡遍布十七縣市、累積逾六十六萬人次參與，昨天舉辦第五屆活動記者會，兄弟領隊劉志威及代言球星林智勝吳東融、林書逸出席。

迎接後防疫時代，中信銀行董事長利明献鼓勵大家透過閱讀增長智力，藉由棒球增強免疫力，兩者相互加持，防疫新生活更加精采。他也感謝每一位醫護人員的付出，讓大家能一如往常地走進球場及圖書館。

教育部主任秘書朱楠賢特別感謝「閱讀全壘打」活動深耕公益，讓孩子有機會度過一個別具意義的防疫暑假，並呼籲透過運動增強免疫力，而運動員喜歡閱讀是很好的示範，也是一種身心平衡。

國資圖館長劉仲成感謝中國信託連續五年支持「閱讀全壘打」活動，結合「閱讀」和「棒球」，不僅是異業也是跨域的結合，國人正好透過活動，以閱讀結合棒球鍛鍊自我軟實力，並學習運動員勝不驕、敗不餒的精神。

為了向防疫最前線的醫護人員致意，今年規畫「閱讀全壘打醫護感謝日」，邀請中部十所醫院、逾千位醫護人員體驗熱血棒球賽事。

「二○二○閱讀全壘打 夢想象前行」活動期間，民眾至參與活動的圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，即可兌換兄弟主場內野門票兌換券。

圖書館 醫護人員 夢想 中信兄弟 林智勝 吳東融

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