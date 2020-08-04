日職／秋山一走山賊全變乖 西武火力大減難連霸

去年在球季尾聲逆轉衝上龍頭，順利達成洋聯二連霸的西武，今年開賽的狀態似乎還在調整，目前以17勝18敗1和的戰績排在聯盟第4，雖暫時排名在後段班，距離前幾名的勝差其實並不算太多，但本季已進行了近1/3賽事的西武，卻在最擅長的武器上有著明顯的退步，那就是長打及得分能力。

去年逆轉勝的西武，團隊打擊率是2成65，總得分是756分，場均得分則是5.29，都大幅領先居次的球隊，只有174支全壘打小輸給軟銀；前年從開季就碾壓其他5隊，沒有掉到第2名過的西武，團隊打擊率更高達2成73，總得分是792分，場均得分是更高的5.54，雖然開轟數同樣小幅落後軟銀，但從其他打擊數據可以看得出來，前兩年的西武在得分能力上是高出對手一截的，這也是二連霸的最有力武器。

接著來看今年，西武本季的團隊打擊率是2成39，在洋聯排第4，還輸給墊底的歐力士，34支全壘打雖然排第3，但與後3名差不到5支，總得分154分及場均得分4.4分，也是排在第3，這樣的成績看起來似乎沒有很差，但與前兩年的西武相比，卻是大大的退步，就連前兩年都是130次以上，聯盟第1的盜壘成功，今年打了35場卻只有20次，是洋聯最少的，盜壘次數之所以會減少這麼多，與盜壘王金子侑司因傷缺陣有很大的關係，去年盜壘次數在金子之後的源田壯亮及外崎修汰今年還是維持一定的盜壘進度，但打擊部分，就有許多過去兩年表現不錯的主力打者，到現在仍未找回打擊手感。

過去兩年都拿下全壘打王的山川穗高，雖然打擊率是偏低的2成39，但還算是西武打線中少數還維持長打火力的打者，出賽36場已打出12轟，同時也有34分打點，都在洋聯排第3，如果依比例計算，本季還是會有近40轟及100分打點的成績；隊上的精神領袖栗山巧，打擊率3成10是全隊最高，另外還有3轟及22分打點，則是另一個打擊維持手感，甚至還有可能打出近5年最佳成績的打者。

山川穗高除了打擊率下降稍多外，長打火力還在，對西武來說是不幸中的大幸。 聯合報系資料照片

除了山川及栗山之外，西武山賊打線的其餘幾名主力先發，本季的打擊表現都比過去兩年退步。之前提到的源田及外崎，即使速度沒有減弱，打擊數據卻是相差許多，源田本季的打擊率是2成34，全壘打掛零不意外，但打點僅有7分，上壘率也不到3成，都是加入職棒後最差；去年打出26轟、90分打點生涯年的外崎，本季的打擊率同樣不到2成5，長打火力更是大幅衰退，目前只有1轟及15分打點，如果後續狀況依然，今年有可能成為他固定先發後成績最差的一年。

打擊狀況跟上季相比差很多的還有去年一舉拿下打擊王及年度MVP的森友哉，他的打擊率從去年的3成29跌到目前的2成44，全壘打也僅有4支，打點與外崎一樣是15分，一點都沒有打擊王的氣勢；老將中村剛也的打擊率則是與往年差不多，但至今只有5轟、13分打點的成績，對於西武的攻擊得分幫助有限。

西武強打捕手森友哉去年是洋聯打擊王+年度MVP，但本季他陷入相當嚴重的低潮之中。 擷圖自維基百科／Rikigon 攝影

中村、森、外崎及源田這些主力打者的打點都比往年來得少，主因就在於得點圈的打擊率太低，森與中村去年得點圈打擊率分別高於4成及3成，但今年卻只有2成65及2成27，外崎也不到2成5，源田更低到1成72，正常的山川及栗山則是高於去年。

西武去年季後走了秋山翔吾，新來的洋砲史班根伯格(Cory Spangenberg)表現不如預期，補不上秋山留下來的火力缺口，如果再不趕快找回往年山賊亂打流的得分能力，西武的三連霸之路恐怕會漸行漸遠。