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中職／鍵盤球探快進場 台南球場推球探席

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台南球場從8月起開賣球探席，附有插座、先發名單、紀錄表等。圖／統一獅隊提供
台南球場從8月起開賣球探席，附有插座、先發名單、紀錄表等。圖／統一獅隊提供

今年8月起的台南球場賽事，將於本壘後方區域規畫「球探席」，提供電源插座、先發名單、聯盟賽事紀錄表等，讓球迷體驗賽事紀錄。

台南球場擁有許多主題特色席次，包括黃金席、鑽石席、球僮席、外野烤肉席、外野情人席等，讓擁有超過85年歷史的台南棒球場，也能體驗不同視野、不同服務的各種席次。

今年8月起新推出「球探席」，位於本壘後方，使用木質桌椅，讓球迷可在比賽進行中現場紀錄、用餐、使用3C產品充電等，也將讓球迷體驗客串賽事紀錄員，提供先發名單、職棒賽事紀錄表、符號表，讓球迷跟隨賽事紀錄雙方選手球場上各項表現成績。

球探席分為雙人與單人席次，單人假日550元、平日450元，雙人假日1100元、平日900元，另提供每人熱狗一支及礦泉水飲料一瓶。

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