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夢想大聯盟U15第二階段開打 地主東體搶勝

中央社 / 台北3日電

夢想大聯盟U15棒球邀請賽第二階段賽程今天開打，地主台東體中隊與大仁國中交手，東體先發投手林毓韡3局壓制，打線全場14安火力串聯，以8比1拿下勝利。

2020年夢想大聯盟U15棒球邀請賽，此次分兩階段在台東體中棒球場舉行，總計24支球隊分4組進行預賽，A、B組預賽賽程7月27日至7月31日舉行，分別由台東體中紅隊、崇明國中取得4強門票，C、D組賽事今天開打，分組第一名晉級4強。

以高一球員為主體的台東體中隊分在D組，今天首戰與大仁國中交手，東體投打發揮，先發投手林毓韡僅在2局因為隊友守備失誤失掉1分非責失分，總計投3局無責失分、好投壓制，林威道、潘冠佑依序登板皆無失分，替球隊守住勝利。

東體打線發揮，開賽靠著接連3支安打攻下3分，3局再靠著曾顯恩二壘打開啟攻勢，陽益政、謝宗霖、林宇鴻接連安打，單局再添3分、拉開領先差距，5、6局各拿1分，順利拿下比賽勝利。

二重國中與泰源國中交手，二重投手張翊笙先發投6局飆5K，僅失1分責失分，壓制泰源打線；二重攻勢集中在比賽後半段，4局打完0比1落後，5局靠著保送、失誤、滾地球攻下2分、翻轉戰局，6局一口氣打了12人次攻下6分大局，以8比1拿下勝利。

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