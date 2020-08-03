中職／還沒先發已吞敗投 獅洋投布雷克4日迎戰兄弟雪恥

還沒在中職一軍先發，已經先吞下一場敗投，統一獅隊新洋投布雷克明天將演出初先發，對決中信兄弟隊廖乙忠。

身高203公分的布雷克，去年在韓職打拚，陸續效力SK飛龍與樂天巨人隊，今年7月與獅隊簽下合約，隔離期滿後於二軍出賽一場，投4局失3分，隨後拉上一軍待命，上周六中繼登板面對樂天桃猿隊，遭廖健富敲出逆轉戰局的兩分砲，承擔敗投。

初登板就遭遇震撼教育，布雷克明天將在一軍演出首場先發，帶著0勝1敗、防禦率27出戰兄弟。

兄弟則推出廖乙忠先發，他在上半季僅進袋1勝5敗、防禦率7.12，但下半季首場先發就對猿隊繳出6局僅失1分優質好投，明天尋求繼續收穫勝場。

廖乙忠生涯面對獅隊成績慘烈，對戰防禦率9.00、挨9轟都是最慘，儘管獅隊蘇智傑近況不佳，近期已連12打數沒有安打，但他曾三度狙擊廖乙忠，包括在6月5日一戰演出雙響砲，是廖乙忠必須嚴加看管的對象。