中職／只差4轟 桃園球場本周可望成千轟球場

桃園球場上周產出9發全壘打，累積達996轟，周三與周四樂天桃猿隊迎戰富邦悍將隊，再4轟，就將讓桃園球場成為史上第五座千轟球場。

誰能成為桃園球場千轟的主人？朱育賢7月24日對羅力開轟，生涯累積99轟後「聽牌」至今，距離百轟只剩一步，有機會挑戰雙喜臨門。

林泓育在桃園球場累積76轟，陳俊秀也有58轟，都對桃園開轟熟門熟路；林立本季已敲20轟，在全壘打榜僅次於21轟的統一獅隊林安可，也有機會成為千轟主人。

悍將打者也有機會向紀錄叩關，又以高國輝最受矚目，他在下半季換球後開轟連連，被球迷稱為「專打不彈球的男人」，加上素有「桃園王」之稱的他，生涯在桃園球場累積34轟。

中職過去曾產出四座千轟球場，台北市立棒球場的第一千轟由獅隊洋將羅偉敲出，台中球場由羅敏卿開轟達陣千轟，台南與新莊球場分別由張泰山與蔣智賢轟下里程碑。