日職／疫情升溫巨人、羅德檢測全陰性 陽岱鋼、陳冠宇沒事
陽岱鋼所屬的日職讀賣巨人隊、陳冠宇所屬的千葉羅德海洋隊，今天都發布PCR檢測全員陰性消息。為了防範新冠肺炎，巨人隊也要求球員避免不必要的外出和外食。
軟銀隊外野手長谷川勇也1日確定感染新冠肺炎，日職各隊繃緊神經，讀賣巨人隊今天發布消息，在7月31日至8月1日期間，對球團一、二、三軍球員、教練、職員進行PCR（聚合酶連鎖反應）檢測，總計232人受檢，結果皆為陰性。
巨人隊明天起，將先在甲子園球場與阪神隊打3連戰，接著7日起到名古屋巨蛋與中日隊打3連戰。因新冠肺炎疫情持續，巨人隊也要求陣中隊職員避免不必要的外出與外食。
台灣投手陳冠宇所屬的羅德隊，今天也發布訊息，表示在7月29日、8月1日針對一、二軍球員、教練、職員等共計158人進行PCR檢測，檢測結果也是全員陰性；羅德隊明天起將在大阪巨蛋與歐力士隊打6連戰。
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