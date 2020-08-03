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籃球／李德威及譚傑龍助陣 夢想家添左右護法

中央社 / 台北3日電
譚傑龍（中)加盟寶島夢想家隊。 報系資料照
譚傑龍（中)加盟寶島夢想家隊。 報系資料照

寶島夢想家今天宣布，網羅前SBL裕隆納智捷中鋒李德威與旅外小將譚傑龍助陣，夢想家董事長張承中笑稱，兩人是球隊左右護法，盼未來能提升內線戰力。

受新冠肺炎疫情影響，ABL本季賽事提前結束，但面對台灣籃壇新聯盟P.LEAGUE+（簡稱為P+聯盟）將在12月開打，夢想家仍積極補強戰力，除了增添2名新血外，也與總教練朱里雅斯（Kyle Julius）完成續約，將續掌球隊兵符。

有「台灣魔獸」之稱的李德威，超級籃球聯賽（SBL）時期從裕隆起步，過去10年都為裕隆效力，與洋將對位的防守以及進攻端表現，漸趨成熟，更曾多次披上中華隊戰袍。

另一名夢想家新成員譚傑龍，今年6月剛滿20歲，自泰山高中畢業後，轉赴加拿大打球，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，逐漸轉型為延伸4號（具外線能力的大前鋒），增加更多面框突破及外線投射技巧。

張承中今天親自為李德威、譚傑龍戴上球帽，由於兩人身高至少200公分，他笑著表示，李德威、譚傑龍將是夢想家的左右護法。

張承中回憶起，李德威2012、2013年在參加中華隊賽事時，當時李德威又高、手臂臂展又長，「但有點胖胖的，很擔心他的膝蓋能不能負荷」，但近幾年來看著李德威陸續減重超過10公斤，期待他能保持精實的身材，並撐得起「魔獸」的稱號。

對於身高203公分的譚傑龍，張承中同樣高度讚許，他表示，譚傑龍是台灣少見的大個子球員，將是未來10年中華隊重要人才，希望夢想家能提供譚傑龍磨練的舞台以及與洋將對抗的經驗。

譚傑龍 李德威 中華隊

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