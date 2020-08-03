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中職／假面騎士聯名企畫 獅隊主題球衣曝光

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊宣布下半季第三波主題活動，為「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊宣布下半季第三波主題活動，為「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」。圖／統一獅隊提供

統一獅下半季第三波主題活動，8月29日及30日在台南球場登場，暑假最後一周的假日賽事，獅隊自2017年起都安排大咖角色聯名企畫，2017年與變形金剛聯名，2018及2019年與超人力霸王聯名，今年則推出「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」。

獅隊取得日本授權，將舉辦「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」，將原汁原味從日本引進假面騎士動作劇，來到台南棒球場與假面騎士粉絲，進行兩天互動主題活動，賽前場外也規畫一系列主題活動遊戲，讓喜歡假面騎士球迷感受今年最棒主題派對，詳細活動及周邊商品訊息，將另外公布。

2020年「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」回饋球迷搶先收藏，特別推出「聯名角色旅行盥洗瓶組」及「聯名角色衛生紙卷」兩項超值好康進場禮，每場限量2500組，持當日門票均可現場排隊兌換，每人每次排隊限兌換四組。

本系列主題活動門票預售票，將於8月4日中午12時起，到8月7日11時59分開放統一獅VIP會員優先購票，將於全台統一超商ibon售票系統或ibon售票網站線上訂購，而8月7日12時起將開放全面購票。

騎士 統一獅 棒球

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