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中職／下半季換打擊策略 林安可久違開轟
統一獅隊今晚以10：4擊敗樂天桃猿隊，悶了許久的林安可在5局上轟出三分砲，以21轟、65分打點位居「雙冠王」，下半季修改擊球策略，有了好結果。
林安可今天4打數1安打，唯一安打就是在5局上從游朝惟手中轟出三分砲，他說：「因為當時壘上有人，又是兩出局，就是大膽去攻擊。」
林安可上半季在7月11日敲出第20轟，隨後卡關，直到今天才又開轟，林安可說：「其實沒特別感覺，主要是這幾場打得有點悶，三振率偏高，只想紮實擊球找感覺。」
下半季比賽用球更換，恢復係數降低，林安可表示，目前打擊策略就是把球打平、打強勁，跟上半季把球打高、打遠不同，作為外野手，他認為守備方面多少變得有利，「現在球比較不會飛，相對好守一點。」
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