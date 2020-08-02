中職／對猿強勢四連勝 施子謙：去年沒贏過啊

統一獅隊投手施子謙相隔近月先發，今晚對樂天桃猿隊繳出6局失3分的好投，幫助球隊以10：4中止二連敗，總教練林岳平說：「球隊連敗的時候他會站出來止敗，希望下次是球隊連勝的時候，他跳出來延續勝利。」

施子謙本季6勝有4勝是對猿隊拿下，對戰防禦率4.60，不過他笑說：「去年我對他們沒贏過啊。」去年施子謙確實對猿隊吃足苦頭，4場先發0勝2敗，防禦率9.14。

今晚施子謙也小遇亂流，第2局被敲2安，加上隊友失誤，丟掉2分，5局則是因為自己失誤，最終丟掉一分，全場失3分雖是非自責，不過施子謙有些自責，自己守備上出現兩次失誤，「守備原本是自己拿手的地方，不太應該。」

施子謙上次先發是7月3日，中間只在30日曾中繼登板，林岳平解釋，施子謙上半季都在輪值內，希望減輕他負擔，因此在季間安排完整休息，加上原定29日先發因雨延賽，所以才移到今天登板。

前一場先發，施子謙投3.1局丟掉7分，今天找回強勢表現，他認為與換球多少有點關係，「自己心理因素吧，更勇於面對打者，把品質投出來，出局機會自然會變多。」

獅隊今天在8局提前換上終結者陳韻文，林岳平坦言，主要考量前兩場陳韻文救援失敗，今天分數拉開，希望給他完整的一局，找回好感覺。