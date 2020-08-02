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中職／林安可三分砲登頂雙冠王 獅隊10：4獵猿

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊林安可在5局上轟出三分砲。記者余承翰／攝影
統一獅隊林安可在5局上轟出三分砲。記者余承翰／攝影

統一獅隊林安可下半季悶了許久，終於在今晚對樂天桃猿隊開轟，5局上的3分砲幫助球隊拉開分差，加上先發投手施子謙6局失3分的好投，以10：4擊敗猿隊，終止2連敗。

獅隊後段棒次成功串連，第八棒的林靖凱4打數3安打，敲回2分打點，包括2局上的全場第一分，也開啟後續攻勢，單局攻下三分；獅隊第2到第5局都攻下分數，5局上兩出局後，林安可的三分砲，更是一口氣將比數拉開到10：3。

這發全壘打是林安可在下半季的第一轟，也是個人本季第21轟，甩開隊友蘇智傑，獨居聯盟全壘打榜第一，65分打點也超車猿隊林立的64分打點，登上打點榜第一。

施子謙今天丟掉3分都非自責分，原因是2局下二壘手傳球失誤，5局下自己牽制二壘失誤又被敲安。施子謙用102球投完6局，總計被敲7支安打，拿下本季第6勝，也獲選單場MVP，防禦率下降到6.20。

施子謙 林安可

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