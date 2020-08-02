原鄉盃／大園青少棒組稱王 成軍第4年首座冠軍盃
桃園市大園國中在1日冠軍戰以10：1提前5局擊敗台北市興福國中，抱回第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽青少棒組冠軍，也是成軍第4年首座金盃。
大園在原鄉盃分別以13：5撂倒新北秀峰、16：4擊倒彰縣永靖、10：5逼退北市大理，4強賽對戰同縣市的仁和則以11：1勝出，昨天冠軍戰對上興福再以9分差贏球。
大園總教練鍾岳志表示，今年國三先發僅有3人，以國二陣容為主，這批選手正是兩年前新坡國小軟式聯賽第七名班底，其中MVP顏萬里準備升國二，他在這次原鄉盃五戰中就登板三場，具有原住民不怯場的特質。
大園國中自民國106年成立體育班，今年邁入第4年，球員來源來自新坡、草漯等國小社團球隊，去年首次參加原鄉盃以季軍坐收，今年則更上一層樓，斬獲隊史首座冠軍。
青少棒組
團體獎
冠軍：桃園市大園國中
亞軍：台北市興福國中
季軍：台北市北投國中、桃園市仁和國中
個人獎
打擊獎第一名：陳廷毓(大園)
打擊獎第二名：達利˙達路(興福)
打擊獎第三名：廖俊緯(大園)
投手獎：鄭浩宇(大園)
最有價值球員獎：顏萬里(大園)
教練獎：鍾岳志
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