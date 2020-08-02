原鄉盃／大園青少棒組稱王 成軍第4年首座冠軍盃

桃園市大園國中在1日冠軍戰以10：1提前5局擊敗台北市興福國中，抱回第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽青少棒組冠軍，也是成軍第4年首座金盃。

大園在原鄉盃分別以13：5撂倒新北秀峰、16：4擊倒彰縣永靖、10：5逼退北市大理，4強賽對戰同縣市的仁和則以11：1勝出，昨天冠軍戰對上興福再以9分差贏球。

大園總教練鍾岳志表示，今年國三先發僅有3人，以國二陣容為主，這批選手正是兩年前新坡國小軟式聯賽第七名班底，其中MVP顏萬里準備升國二，他在這次原鄉盃五戰中就登板三場，具有原住民不怯場的特質。

大園國中自民國106年成立體育班，今年邁入第4年，球員來源來自新坡、草漯等國小社團球隊，去年首次參加原鄉盃以季軍坐收，今年則更上一層樓，斬獲隊史首座冠軍。

MVP顏萬里投球表現出色。 賽事特約記者王婉玲／攝影

青少棒組

團體獎

冠軍：桃園市大園國中

亞軍：台北市興福國中

季軍：台北市北投國中、桃園市仁和國中

個人獎

打擊獎第一名：陳廷毓(大園)

打擊獎第二名：達利˙達路(興福)

打擊獎第三名：廖俊緯(大園)

投手獎：鄭浩宇(大園)

最有價值球員獎：顏萬里(大園)

教練獎：鍾岳志