中職／高家兄弟同場開轟 悍將6：3擊敗兄弟

富邦悍將隊「高家兄弟」高國輝、高國麟同場開轟就是勝利保證，兩人的好表現帶動球隊攻勢，全場敲出12支安打，以6：3擊敗中信兄弟隊。

悍將隊2局上由高國麟的陽春全壘打攻下第一分，也是個人本季第11轟；哥哥高國輝不願落後，在5局上球隊被追平時，敲出超前陽春砲，也是個人下半季7場出賽的第4轟、整季累積12轟，全壘打數再度超前弟弟。

高國麟總計3打數2安打、1打點，高國輝則是5打數2安打、2打點，兩人同場開轟是生涯第三次、本季第二次，前兩次同場開轟分別是2016年5月6日、2020年7月18日，所屬球隊也都贏球。

悍將隊先發江國豪5.1局失3分，等到隊友火力支援，拿下本季第5勝，也終止個人2連敗。

兄弟先發投手周磊本季第二次在一軍出賽，暌違近兩年再次先發，4局被敲4支安打，丟掉2分，無關勝敗，接手的彭識穎1.2局失4分（3分自責）承擔敗投。