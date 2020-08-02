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原鄉盃／幸世賢、張可晉建功 千秋隔十年再奪冠軍

聯合新聞網 / 智林體育台提供
南投縣千秋國小相隔十年再度奪下原鄉盃冠軍。 賽事特約記者王婉玲／攝影
南投縣千秋國小相隔十年再度奪下原鄉盃冠軍。 賽事特約記者王婉玲／攝影

南投縣千秋國小今天(2日)對上雲林縣文昌國小爭冠，千秋在幸世賢、張可晉兩任投手聯手把關下，5局結束因時間到達比賽限制，以7：1獲勝，繼2010年後，再度抱回第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽冠軍。

千秋、文昌在4強賽分別以2：0、7：2擊敗華勛、大同，取得冠軍戰門票，文昌開局雖靠著廖禹綸、林璟鴻連續安打先馳得點，不過投手無法守住，千秋1局下靠著保送、失誤後，張可晉適時安打打下2分反超，2局下2次保送加上失誤攻佔滿壘，王劭臣、張可晉都揮出安打再添2分。

千秋先發投手幸世賢投完3局失1分退場，張可晉接手雖有危機，但都能化解穩住戰局，兩人打擊擔任第一、三棒也都有安打演出，千秋最終5局打完因時間到達規定拿下勝利。

幸世賢、張可晉成為最大功臣，千秋總教練蔡育揚表示，兩人將升六年級，幸世賢五年級就是小馬國手，今年升小六更成長，這次也拿下投手獎，至於張可晉則是抱回MVP大獎，冠軍戰自一壘、游擊、投手不同位置輪流守，表現都很稱職。

第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽圓滿落幕。 賽事特約記者王婉玲／攝影
第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽圓滿落幕。 賽事特約記者王婉玲／攝影

千秋繼第一屆原鄉盃後，相隔十年再度捧回金盃，蔡育揚說，沒有想過可以拿到冠軍，這批選手實力平均，在8強賽、4強賽對上錦興、華勛都沒有敲出任何安打，但靠著對手保送加上戰術執行成功才能獲勝，而冠軍戰對手文昌打擊也不錯，平時大家都有友誼賽，算是熟悉。

少棒組

團體獎

冠軍：南投縣千秋國小

亞軍：雲林縣文昌國小

季軍：桃園市華勛國小、宜蘭縣大同國小

個人獎

打擊獎第一名：張可晉(千秋)

打擊獎第二名：王劭臣(千秋)

打擊獎第三名：吳鈺帆(大同)

投手獎：幸世賢(千秋)

最有價值球員獎：張可晉(千秋)

教練獎：賴俊成(千秋)

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