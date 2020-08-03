中職／前有黃恩賜、後有余謙 陳琥要有背水一戰決心

今年中職選秀已告一段落，中信兄弟以第一輪指名選入U18世界盃MVP余謙，未來還有機會挑選幾名大投手，加上陣中本土新王牌黃恩賜，選秀「落榜績優生」廖乙忠，昔日青棒強投陳琥若再不振作，恐怕難佔有一席之地。

2016年選秀中信兄弟以第一輪指名選陳琥，當時他剛從穀保家商畢業，球速能飆到近150公里，又是打擊好手，投打「二刀流」話題炒熱好一段時間。

中信兄弟2017年選秀第二輪選到黃恩賜，沒多久就動刀，展開漫長復健重生歷程，也就是在這個時候，2018年陳琥終於上一軍「開箱」，開季以中繼投手身分出賽，到了4月底進入先發輪值，前兩場先發總計投11局未失分，讓黃衫軍球迷看到新希望，視陳琥為救世主，還票選他為明星賽先發投手，好不風光。

陳琥2018年在一軍投了快100局，如果順利成長，確實有機會成為固定先發輪值一員，豈料2019年不進反退，僅在一軍先發1場、投3局，多半時間在二軍沉潛，今年更成了一軍絕緣體，在二軍也只投3.1局，直球均速不到140公里。

反觀開刀拚重生的黃恩賜，去年終於傷癒復出，投了68.2局，雖然防禦率是偏高的7.47，不過算是穩健踏出第一步，今年大放異彩，上半季豪取7連勝，比兩年前的陳琥更讓象迷覺得希望無窮，兩人形成黃金交叉。

黃恩賜本季越投越好，已有大將之風，只差3勝就能達到兩位數勝投，相形之下陳琥在職棒的發展就顯得落後許多。 聯合報系資料照片

高中球員進職棒最大優勢和本錢是年紀，陳琥進職棒第5年、第4個完整球季，現在也才22歲，不過年輕就是本錢，不能當作是球技停滯不前的理由，否則很快就被職棒人才洪流捲入消失無蹤。

如果沒有意外，中信兄弟應該會與余謙談定合約，余謙有U18世界盃MVP光環，心態和技術又比一般高中畢業投手成熟，絕對是未來兄弟先發輪值熱門人選，或許明年就有機會在一軍先發登板，再加上本土新王牌黃恩賜，以及去年世界12強賽國手廖乙忠，兄弟先發輪值本土投手強度和深度已足夠。

別忘了二軍還有許多先發本土投手人選虎視眈眈，中生代的周磊一直很努力，新生代的左投魏碩成漸入佳境，還有高中畢業就進職棒的王奕凱、黃弘毅也是以先發養成，雖然還有很長一段路要走，但現階段他們都不比陳琥差。

余謙在U-18世界杯展現出他高超的球技及穩定的心態，應該很有機會就能在兄弟一軍大展身手。 聯合報系資料照片

還有，未來三年內將有很多強投可望投入中職選秀，包括旅外的胡智為、江少慶、黃暐傑、陳冠宇，高中強投林昱珉、陳志杰、賴延峰、陳志杰、邱駿威，只要兄弟選秀挑到其中1、2人，勢必也是先發投手人選。

陳琥現在要面臨的考驗，不只是要跨越自身心理和技術關卡，更要有背水一戰的決心，去證明你比這些隊友好，才有辦法上到一軍展示身手，還得當心未來入隊的好手挑戰，考驗極大，如果能跨越層層關卡，身心技都提升，相信對他職業生涯有極大助益。