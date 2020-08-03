快訊

哈格比今掠過北台灣 氣象局針對這些地方發布豪雨特報

中職／前有黃恩賜、後有余謙 陳琥要有背水一戰決心

聯合新聞網 / Ramos
陳琥在中信兄弟已經五個球季，本季還未在一軍出賽，二軍投手教練王建民認為他還需要時間調整，但他想在兄弟先發佔有一席之地，所剩時間恐怕不多。 聯合報系資料照片
陳琥在中信兄弟已經五個球季，本季還未在一軍出賽，二軍投手教練王建民認為他還需要時間調整，但他想在兄弟先發佔有一席之地，所剩時間恐怕不多。 聯合報系資料照片

今年中職選秀已告一段落，中信兄弟以第一輪指名選入U18世界盃MVP余謙，未來還有機會挑選幾名大投手，加上陣中本土新王牌黃恩賜，選秀「落榜績優生」廖乙忠，昔日青棒強投陳琥若再不振作，恐怕難佔有一席之地。

2016年選秀中信兄弟以第一輪指名選陳琥，當時他剛從穀保家商畢業，球速能飆到近150公里，又是打擊好手，投打「二刀流」話題炒熱好一段時間。

中信兄弟2017年選秀第二輪選到黃恩賜，沒多久就動刀，展開漫長復健重生歷程，也就是在這個時候，2018年陳琥終於上一軍「開箱」，開季以中繼投手身分出賽，到了4月底進入先發輪值，前兩場先發總計投11局未失分，讓黃衫軍球迷看到新希望，視陳琥為救世主，還票選他為明星賽先發投手，好不風光。

陳琥2018年在一軍投了快100局，如果順利成長，確實有機會成為固定先發輪值一員，豈料2019年不進反退，僅在一軍先發1場、投3局，多半時間在二軍沉潛，今年更成了一軍絕緣體，在二軍也只投3.1局，直球均速不到140公里。

反觀開刀拚重生的黃恩賜，去年終於傷癒復出，投了68.2局，雖然防禦率是偏高的7.47，不過算是穩健踏出第一步，今年大放異彩，上半季豪取7連勝，比兩年前的陳琥更讓象迷覺得希望無窮，兩人形成黃金交叉。

黃恩賜本季越投越好，已有大將之風，只差3勝就能達到兩位數勝投，相形之下陳琥在職棒的發展就顯得落後許多。 聯合報系資料照片
黃恩賜本季越投越好，已有大將之風，只差3勝就能達到兩位數勝投，相形之下陳琥在職棒的發展就顯得落後許多。 聯合報系資料照片

高中球員進職棒最大優勢和本錢是年紀，陳琥進職棒第5年、第4個完整球季，現在也才22歲，不過年輕就是本錢，不能當作是球技停滯不前的理由，否則很快就被職棒人才洪流捲入消失無蹤。

如果沒有意外，中信兄弟應該會與余謙談定合約，余謙有U18世界盃MVP光環，心態和技術又比一般高中畢業投手成熟，絕對是未來兄弟先發輪值熱門人選，或許明年就有機會在一軍先發登板，再加上本土新王牌黃恩賜，以及去年世界12強賽國手廖乙忠，兄弟先發輪值本土投手強度和深度已足夠。

別忘了二軍還有許多先發本土投手人選虎視眈眈，中生代的周磊一直很努力，新生代的左投魏碩成漸入佳境，還有高中畢業就進職棒的王奕凱、黃弘毅也是以先發養成，雖然還有很長一段路要走，但現階段他們都不比陳琥差。

余謙在U-18世界杯展現出他高超的球技及穩定的心態，應該很有機會就能在兄弟一軍大展身手。 聯合報系資料照片
余謙在U-18世界杯展現出他高超的球技及穩定的心態，應該很有機會就能在兄弟一軍大展身手。 聯合報系資料照片

還有，未來三年內將有很多強投可望投入中職選秀，包括旅外的胡智為、江少慶、黃暐傑、陳冠宇，高中強投林昱珉、陳志杰、賴延峰、陳志杰、邱駿威，只要兄弟選秀挑到其中1、2人，勢必也是先發投手人選。

陳琥現在要面臨的考驗，不只是要跨越自身心理和技術關卡，更要有背水一戰的決心，去證明你比這些隊友好，才有辦法上到一軍展示身手，還得當心未來入隊的好手挑戰，考驗極大，如果能跨越層層關卡，身心技都提升，相信對他職業生涯有極大助益。

中信兄弟 陳琥 黃恩賜 余謙

相關新聞

中職／前有黃恩賜、後有余謙 陳琥要有背水一戰決心

今年中職選秀已告一段落，中信兄弟以第一輪指名選入U18世界盃MVP余謙，未來還有機會挑選幾名大投手，加上陣中本土新王牌黃恩賜，選秀「落榜績優生」廖乙忠，昔日青棒強投陳琥若再不振作，恐怕難佔有一席之地。

日職／年薪差10倍的四棒 村上宗隆反完勝巴倫汀

今年球季開打前的預測，養樂多燕子隊幾乎成了各路專家眼中的「必定墊底」，戰情十分不被看好。 一個很大的原因在於主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）的轉隊。巴倫汀在養樂多9個球季總計出

中職／施子謙出閘 擒猿好順手

統一獅隊投手施子謙相隔近一個月先發，昨晚對樂天桃猿隊投六局失三分，加上林安可三分砲的挹注，以十比四贏球，拿下對戰猿隊四連...

中職／更換比賽用球後 變終結者落難

中職下半季更換比賽用球後，恢復係數下降，讓大比分差賽事的頻率減低，十五場比賽，有六場靠再見安打贏球，不僅考驗各隊牛棚投手...

中職／下半季換打擊策略 林安可久違開轟

統一獅隊今晚以10：4擊敗樂天桃猿隊，悶了許久的林安可在5局上轟出三分砲，以21轟、65分打點位居「雙冠王」，下半季修改...

日職／陳冠宇中繼1局奪勝 宋家豪連三場無失分

羅德隊今天以7：6擊敗樂天金鷲隊，兩隊台灣好手同場較勁，陳冠宇在8局上登板，投1局失1分，羅德在8局下反攻，讓陳冠宇拿下...

中職／對猿強勢四連勝 施子謙：去年沒贏過啊

統一獅隊投手施子謙相隔近月先發，今晚對樂天桃猿隊繳出6局失3分的好投，幫助球隊以10：4中止二連敗，總教練林岳平說：「球...

中職／林安可三分砲登頂雙冠王 獅隊10：4獵猿

統一獅隊林安可下半季悶了許久，終於在今晚對樂天桃猿隊開轟，5局上的3分砲幫助球隊拉開分差，加上先發投手施子謙6局失3分的...

原鄉盃／幸世賢、張可晉建功 千秋隔十年再奪冠軍

南投縣千秋國小今天(2日)對上雲林縣文昌國小爭冠，千秋在幸世賢、張可晉兩任投手聯手把關下，5局結束因時間到達比賽限制，以7：1獲勝，繼2010年後，再度抱回第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽冠軍。

原鄉盃／大園青少棒組稱王 成軍第4年首座冠軍盃

桃園市大園國中在1日冠軍戰以10：1提前5局擊敗台北市興福國中，抱回第11屆原鄉盃國際軟式少棒錦標賽青少棒組冠軍，也是成軍第4年首座金盃。

中職／高家兄弟同場開轟 悍將6：3擊敗兄弟

富邦悍將隊「高家兄弟」高國輝、高國麟同場開轟就是勝利保證，兩人的好表現帶動球隊攻勢，全場敲出12支安打，以6：3擊敗中信...

中職／500安史上第三快 陳傑憲不在意速度

統一獅隊陳傑憲默默達成生涯500安紀錄，聯盟史上第3快達陣，下個目標放眼千安，昨晚單場敲出四安趕進度，他說：「現在一半而...

熱門新聞

東奧模擬賽／打好打滿退男選手 羽球女將戴資穎喊不好玩

MLB／田中將大本季初登板 林子偉先發4打數敲1安打

NBA／羅瑞飆33分壓倒詹姆斯 暴龍對戰湖人11連勝

NBA／兩分球命中數掛零 喬治：除了三分都投不進

NBA／與愛妻交往9周年曬愛 柯瑞打卡地點藏玄機

MLB／可以先發就是爽 前田健太開季2連勝、防禦率1.64

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。