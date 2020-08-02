日職／陳冠宇中繼1局奪勝 宋家豪連三場無失分

羅德隊今天以7：6擊敗樂天金鷲隊，兩隊台灣好手同場較勁，陳冠宇在8局上登板，投1局失1分，羅德在8局下反攻，讓陳冠宇拿下本季首勝，宋家豪則在8局下登板，投0.2局無失分。

羅德以4：5的落後局面進入8局上，陳冠宇此時登板，先讓辰己涼介敲出飛球出局，被小深田大翔敲出安打，隨後盜上二壘，下一棒鈴木大地敲出安打，丟掉一分，最後連續解決藤田一也、淺村榮斗，完成工作。

羅德在8局下反攻，面對酒居知史，洋砲馬丁先轟出陽春砲，一出局後井上晴哉敲出安打，再接連出現兩次四壞保送，形成滿壘，樂天決定換上宋家豪取代酒居知史。

宋家豪登板後，被角中勝也敲安、藤岡裕大敲高飛犧牲打，丟掉兩分算在酒居帳上，隨後三振掉福田秀平，終於結束這個半局，不過羅德已取得1分領先。

陳冠宇上次登板是7月28日，相隔4天再出賽，今天投1局，被敲2支安打，失1分，中斷個人連4場出賽無失分的紀錄，防禦率3.00。

宋家豪今天最快球速來到146公里，丟掉的分數算在隊友帳上，今天0.2局無失分，被敲1安，有1次三振，仍是連3場無自責分，防禦率為4.30。