日職／年薪差10倍的四棒 村上宗隆反完勝巴倫汀

今年球季開打前的預測，養樂多燕子隊幾乎成了各路專家眼中的「必定墊底」，戰情十分不被看好。

一個很大的原因在於主砲巴倫汀（Wladimir Balentien）的轉隊。巴倫汀在養樂多9個球季總計出賽1022場，打了288支全壘打、763分打點。單年最高成績是破日本職棒紀錄的60支全壘打，打點數就在2年前還有131分，打擊狀況還維持在一定巔峰，因此打線之中缺少這一名大砲當然是很大的戰力受損。

季前的熱身賽養樂多4勝8敗1和，在12球團中排名第9，中央聯盟球隊裡面只比墊底的巨人隊好，攻擊力嚴重被削弱的弱點果然浮現，養樂多球迷似乎都必須做好「今年不會太好」的心理準備。不過，球季進行完將近1/3的賽程，養樂多爬升到第二（※截至8月1日止），反而是季前奪冠大熱門的橫濱DeNA還在後面掙扎，燕子軍團的異軍突起大大攪亂了央聯戰場。

有趣的是，養樂多大躍進的關鍵正好是填補巴倫汀打第四棒的村上宗隆。

截至8月1日為止，村上宗隆繳出了0.336打擊率（中央聯盟第五）、6支全壘打（中央聯盟第十一）、38分打點（中央聯盟第一）的成績。全壘打的火力尚未完全施展（去年36轟），不過繼去年的96分打點之後，今年繼續維持著高清壘能力，高達0.455、中央聯盟第二高的得點圈打擊率為他出賽36場貢獻38分打點，保持平均1場比賽進帳1分打點的速度在進行。

年初村上宗隆與青木宣親一起到美國進行自主訓練，獲得更多技術上的建言，加上去年在一軍獲得的經驗，對投手配球習性的掌握等等，都是他持續進化的主因。球評當中少數預測養樂多會進入A級的前監督真中滿表示：「野手之中的關鍵人物當然是村上宗隆。雖然把四棒的重任與壓力加在一個才20歲的選手身上相當殘酷，不過他能夠勝任！」真中滿也觀察到村上宗隆會在休息區大聲鼓舞隊友，傳遞一種團隊作戰以及很單純享受棒球的氛圍，「相當值得期待！」

村上宗隆去年打敗阪神虎隊盜壘王近本光司奪下新人王，也讓他的身價大漲，年薪從800萬漲到4,500萬日圓，以高校畢業3年的野手來說，僅次於1995年松井秀喜的6,200萬，漲幅463%則是史上野手第一。儘管如此，如果以年薪來比較，「前四棒」巴倫汀去年在養樂多年薪4億4,100萬日圓，軟銀今年花了2年10億日圓、年薪5億日圓挖走他。如果養樂多想要留下巴倫汀勢必要花上5億日圓以上，而村上宗隆即使明年年薪破億應不成問題，但現階段僅有不及巴倫汀1/10的4,500萬日圓年薪。依照現在的局面看來，養樂多沒留住巴倫汀雖然可惜，不過把錢花在培育自家的本土第四棒反而划算太多。

巴倫汀今年首度轉戰洋聯碰到了大麻煩，至今在軟銀出賽36場比賽，打擊率僅有0.185，是洋聯所有達到規定打席數的選手之中最低。7支全壘打、19分打點的成績，但重要時刻打不出來，得點圈打擊率僅有0.132，少了過去的威脅性，棒次也從開幕的第四棒往後掉到第六棒。加上戴斯潘（Alfredo Despaigne）、賈西亞（Yurisbel Gracial）兩名古巴強打遲遲未歸隊，洋砲群不濟事，這段期間軟銀戰績能夠重新爬回第一靠的是柳田悠岐、今宮健太、中村晃、上林誠知等本土打者的貢獻。

軟銀高薪挖角巨砲巴倫汀，但想不到他今年陷入低潮，關鍵時刻常常熄火，打擊率不到2成。 歐新社資料照片

事實上，養樂多最近一次奪冠的2015年是巴倫汀在養樂多效力期間唯一的聯盟優勝，而這一年剛好是巴倫汀受傷長期不在陣中的一年。當年巴倫汀整季只在一軍出賽15場，擊出1支全壘打、6分打點，貢獻度幾乎等於零，養樂多靠的是山田哲人、川端慎吾、畠山和洋等人組成的強力打線。就個人成績，巴倫汀對養樂多球迷來說無疑是隊史數一數二的傳奇球星，不過就優勝戰力以及守備能力等等的影響，對於團隊貢獻度來說，巴倫汀是無法畫上等號的。

另外，養樂多今年補進的唯一洋砲艾斯科巴（Alcides Escobar）在七月之後打擊逐漸適應日本職棒的投手，單月打擊率超過3成。雖然他的長打能力無法與巴倫汀相提並論，不過年薪僅8,800萬日圓，適時一級的能力配合高津臣吾監督擺在第六棒恰如其分，在游擊大關上的守備貢獻更是養樂多的及時雨。

軟銀本季找來委內瑞拉籍洋將艾斯科巴有11年大聯盟經驗，他以守備見長，曾獲得2015年美聯游擊手金手套獎。艾斯科巴目前打率.274，有1支全壘打和3次盜壘成功。 歐新社資料照片

巴倫汀的離隊雖然一度讓養樂多球迷感到不捨，不過如今看來，無論就戰情上或是村上宗隆這名新本土重砲的崛起，已經成熟到令人安心的程度，反而有一種塞翁失馬焉知非福之感。