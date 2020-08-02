中職／500安史上第三快 陳傑憲不在意速度

統一獅隊陳傑憲默默達成生涯500安紀錄，聯盟史上第3快達陣，下個目標放眼千安，昨晚單場敲出四安趕進度，他說：「現在一半而已，後面繼續努力。」

陳傑憲在7月31日對樂天桃猿隊時，單場敲出雙安，以345場、1558打席、1358打數的速度，完成生涯500安，場次、打席、打數都是史上第三快，前兩名為王柏融、胡金龍，對於第幾個達陣，陳傑憲不是很在意，「這是自己的里程碑，有達到就夠了。」

陳傑憲表示，下半季剛開始就知道接近500安，但對中信兄弟隊的系列賽打擊不順，因此未特別注意，31日敲出第二支安打後，「當時只感覺好像靠近，沒想到後來人家跟我說，恭喜500安。」

去年陳傑憲因為觸身球打到手導致骨折，缺席大半球季，也延遲達陣時間點，他說：「確實有想過，如果沒受傷，去年可能就有機會達成，但現在想這個也來不及，而且聯盟紀錄是算幾場，不會看幾天達成，這段空窗期，對我在比賽的心理調整上也有幫助。」