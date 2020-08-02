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再見比賽多／不只投手被考驗 林岳平：要看成熟度
中職下半季13場比賽，有6場比賽都是再見安打拿下勝利，各隊牛棚表現免不了不放大檢視，統一獅隊總教練林岳平卻認為，投、守、打都息息相關，還是要回歸基本，「成熟度越好的球隊，贏球機率越高。」
各隊終結者紛紛在9局砸鍋，也引起球迷關注，不過林岳平認為，比分接近的比賽，有很多考驗，「投手能否壓迫對手？有沒有避免失誤？該得分時有沒有做好？」
獅隊在與樂天桃猿隊系列賽的前兩戰，分別以1分差、2分差輸球，林岳平就認為，昨天一些該得分的機會沒做好，壘上有人時未能適時推進，攻下分數、取得優勢，「不然結果還很難說。」
下半季四隊都曾拿下再見比賽勝利，林岳平認為，在分數接近時要穩穩拿下勝利，投手、守備、打擊各環節都要做好，「一分差的比賽，隨時可能一棒翻轉，成熟度越好的球隊，贏球機率越高，像我們球隊就還沒到這個火候。」
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