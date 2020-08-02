再見比賽多／長打率減少 曾豪駒：考驗基本功

中職下半季分數接近的比賽不少，13場比賽中，有6場1分差的賽事，都是靠再見安打贏球，其中樂天桃猿隊就占了2場，總教練曾豪駒認為，由於長打率減少，分差不大的情況下，主隊自然占有優勢。

下半季更換比賽用球後，恢復係數下降，也讓大比分差賽事的頻率減低，比分接近張力大，球迷也看得血脈賁張，這6場1分差賽事，猿隊、中信兄弟隊都贏了2場，統一獅、富邦悍將隊各1場。

下半季再見比賽多，曾豪駒認為，由於球的恢復係數沒那麼高，「長打率減少，就考驗各隊的基本功，要靠推進、串連，低比分自然多，主場球隊有優勢，分差不大的話，都有機會逆轉。」

中職四隊下半季全壘打數減產，長打者遇到瓶頸，四隊上半季合計長打率4成89，下半季至今天賽前則為4成09，曾豪駒說：「大家都還在適應球的改變。」