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中職／否認偷暗號 陳傑憲：讓他們不舒服

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳傑憲。報系資料照
統一獅隊陳傑憲。報系資料照

統一獅隊陳傑憲昨天9局上在二壘有些不尋常舉動，被樂天桃猿隊投手陳禹勳在臉書貼出影片，引發球迷討論是否「偷暗號」，陳傑憲今天澄清，並非偷暗號，「說出來可能破功，不過只是要讓他們不舒服。」

陳禹勳昨天在9局上登板，守住領先拿下救援成功，不過賽後在個人臉書貼出的影片，放大二壘跑者陳傑憲的動作，並寫道，「大家來找查（碴）。」球迷討論是否暗指對手「偷暗號」，陳禹勳今天賽前治療時間較久，未接受媒體訪問。

陳傑憲則大方坦承，「就是要搗亂他。」陳傑憲認為，在二壘做出一些動作，主要是讓對方投手投起來不那麼舒服，過往獅隊投捕面對猿隊時在二壘有人時，也會有投起來「不舒服」的狀況，「今天會拿出來討論那就代表我們很成功。」

澄清未偷取暗號，陳傑憲說：「真的有的話，打者怎麼會被三振？有幾顆球也沒掌握好。」不過陳傑憲澄清之後，也要承擔一些後果，「我講出來之後，可能以後做動作就沒用了。」

無論「偷暗號」或是做動作干擾投手，陳傑憲認為，這都是比賽一部分，「只要沒有像太空人那樣用儀器，偷暗號在球場上很正常，不過球隊是沒有偷暗號。」

陳傑憲 陳禹勳 樂天桃猿 中職

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