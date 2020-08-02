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中職／陳禹勳影射陳傑憲偷暗號？獅教頭：沒這樣教過

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳傑憲。報系資料照
統一獅隊陳傑憲。報系資料照

樂天桃猿隊投手陳禹勳昨天對統一獅隊收下救援成功，不過賽後在臉書放上一段影片，放大二壘跑者的手勢，引起球迷猜測，是否與偷暗號有關？獅隊總教練林岳平今天賽前表示：「我們真的沒有偷暗號。」

陳禹勳昨在9局上登板，被陳傑憲敲出一壘打，隨後因保送潘武雄，形成一二壘有人，最後三振掉張偉聖，收下本季第7次救援成功也是生涯第99次。

不過賽後陳禹勳在個人臉書貼出影片，剪輯出二壘跑者陳傑憲的手勢有所不同，球迷猜測是指對手有偷暗號嫌疑，不過林岳平表示：「也許動作上被懷疑，但我們也沒有從他手中敲出關鍵安打。」

二壘跑者打暗號給打者，在棒球比賽中並不算違規，林岳平認為，對於「偷暗號」，或許每隊有不同想法，但就獅隊的訓練環節中，「是沒有這樣的教導，或是傳遞這樣的訊息。」

雖然被影射有偷暗號嫌疑，不過林岳平說：「我們不會做這種小技巧，而且也沒有影響比賽結果，對於這個話題，不需要刻意去放大。」

對於陳禹勳的貼文，猿隊總教練曾豪駒也有注意到，他認為，選手有個人的抒發的方式，至於偷暗號也就是棒球比賽的一部分，「在場上如果發現，就是盡量防範而已。」

二壘跑壘員做暗號，曾豪駒認為這是日、韓職棒也會發生的事：「每個球員都想贏球，在場上想做點貢獻，我們也會針對臨場狀況，隨時改變暗號。」

林岳平 陳禹勳 陳傑憲 中職

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