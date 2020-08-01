中職／張志豪再見安 中信兄弟並列下半季第一

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊先發洋投壓制下，比賽打進延長賽，張志豪在十局下敲出關鍵安打，連兩天向對手說再見，以3：2拿下對戰悍將隊四連勝，與樂天桃猿隊同以4勝3敗的戰績，並列下半季第一。

張志豪的爸媽連兩天來球場看兒子比賽，今天張志豪前四打席只靠一次觸身球上壘，不過10局下、1出局一壘有人的關鍵時刻，從悍將隊終結者陳鴻文手中敲出再見安打，獲選單場MVP，張志豪對爸媽說：「謝謝你們來看我比賽，辛苦你們了。」

兄弟先發羅傑斯7局被敲5安，失2分，送出9次三振，沒有四壞；悍將隊先發索沙投8局，被敲9安，失2分，送出11次三振個人本季新高，另有一次四壞，兩隊洋投繳出好投卻都無關勝敗。

兄弟在1局下有大好攻勢，單局敲出3支安打，不過觸擊、雙盜壘、盜壘，三次戰術都以失敗作收，僅攻下1分，3局下周思齊的一壘打再敲回一分。

悍將隊則在3局上靠著李宗賢的左外野陽春砲先追一分，4局上高國輝敲安後，接下來林益全、辛元旭的安打回到本壘，將比數追平。

比賽進入延長賽，十局下一出局後，林智勝先選到四壞上壘，下一棒張志豪敲出外野深遠安打，代跑的林書逸一口氣衝回本壘，得到再見分，讓陳鴻文連兩天吞下敗投。