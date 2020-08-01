中職／獅隊新洋投開箱砸鍋 猿隊連3戰在比賽後段翻身

統一獅隊新洋投布雷克「開箱」砸鍋，被廖健富轟出兩分砲，樂天桃猿隊後來居上，以5：3擊敗獅隊，拿到3連勝；猿隊連3戰都在比賽後段翻身。

此戰首局上，獅隊靠陳傑憲、林靖凱、高國慶安打先拿分，4局上林祖傑二壘打之後，再趁猿隊一陣守備慌亂，單局兩次失誤攻進兩分。

獅隊先發投手江辰晏，在2局下被林承飛、陽耀勳敲安失分，4局下被陳俊秀擊出陽春砲，6局下投完1人次後由江承峰接替投球，退場時球隊仍以3：2領先，是勝投候選人。

今年開季，江辰晏先吞2連敗、再拿4連勝，但自6月9日從猿隊手中拿到勝投後，接下來5場先發皆承擔敗投，今晚原本有機會拿勝投止敗，但新隊友沒幫忙。

江承峰投0.2局無失分，布雷克7局登板初亮相，先被林泓育敲安打，再被廖健富擊出右外野方向全壘打，獅隊瞬間從領先變成落後。

布雷克這場比賽投0.2局、5人次，被敲出3支安打、失兩分皆為責失，承擔敗投。獅隊教練團預定讓他8月4日先發，對手是中信兄弟隊。

廖健富在4局下失誤，導致球隊掉分，但最後打回勝利的也是他，獲選單場MVP；猿隊另在8局下靠兩支安打、陳俊秀高飛犧牲打拿分。

猿隊陳禹勳後援1局、無失分，拿到個人生涯第99次救援成功。

猿隊7月29日對中信兄弟隊靠陳俊秀再見轟贏球，昨晚靠郭嚴文再見安氣走獅隊，今晚又以後來居上的表現留勝。