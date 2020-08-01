中職／7月投打MVP出爐 德保拉、林立獲選

中華職棒7月投打MVP今天出爐，投手由中信兄弟洋投德保拉獲得，打者則是樂天桃猿隊的林立，其中德保拉為首度獲獎，林立則是生涯第2次拿下單月MVP。

林立在7月出賽17場，71打數敲出26支安打，包含7發全壘打，打擊率為3成66，長打率更是高達7成04。在今天賽前，林立暫居聯盟打擊三冠王，包括打擊率3成84、打點64分、全壘打20支與林安可、蘇智傑並列。

目前林立只差一支安打就能達成本季百安，他昨天曾表示，經驗一年一年累積過後，會更知道自己要做些什麼，不過今年對自己的三振率不滿意，希望比起帳面上數據，過程可以做得更好。

德保拉在7月共出賽5場、投33局，整個月僅失7分，拿下4勝0敗，防禦率1.91。而且德保拉目前以9勝暫居聯盟勝投王，是本季兄弟最穩定的洋投。