彈力球消失／林立感覺沒有差太多 擊球點掌握還是重點

下半季換比賽用球，看似打者比較不利，但桃猿隊林立說：「感覺沒差，球彈或不彈，就是要把擊球點打好，才會有長打。」

下半季開打第一天，4隊在兩地出賽，共擊出7支全壘打，而到目前為止，下半季已打11場比賽，貢獻20轟，數據上看來和上半季差異有限。

林立下半季敲1轟、本季累積20支全壘打，和統一獅隊林安可、蘇智傑並列排頭，他認為自己不是要打長打，「對我來說不重要，自己有想要做到的東西，能做到比較重要」。

至於球彈不彈，雖然多少會有影響，林立沒有太多感覺，「把擊球點打好，要求自己打擊最重要」。

比用球恢復系數降低，打者球棒碰到球的感覺不一樣，但林立說：「也不會差太多，擊球點有打好，其實都差不多。」

上半季全壘打雖然有一些是擊球點不好、靠彈力飛出去，林立也說，全壘打還有很多因素影響，「有可能是風，綜歸來說，也得要有好的擊球點，才能形成長打」。

林立不管球的彈性，確實作好擊球點掌握最重要，「能不能打出全壘打，其實無所謂」。