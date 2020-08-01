彈力球消失／投手策略靈活 林岳平：棒球不是只有攻擊

中職下半球季換球，降低用球恢復係數，統一獅隊代總教練林岳平觀察，各隊投手群的投球策略變得更靈活，「打者攻擊一定得要確實咬中球心」。

換球後打完幾場比賽，林岳平最大的心得是，「在上半季可能會形成全壘打的球，現在都會在牆前落下，差別很明顯」。

上半季投手投球很閃，打者經常可以取得球數優勢，「餅總」說，現在不一樣了，變成投手有空間運用配球，展現積極進攻的氣勢，「打者得試著調整攻擊策略」。

教練、球員都「有感」，林岳平說：「現在球被擊出去後，飛行速度比上半季慢、距離也近，恢復到比較正常的狀態。」

彈力球時期，球被打出去後飛行速度快，就算沒打到「甜蜜點」，都有機會穿越變成安打，餅總說，「換球後，打者只要擊球點沒抓好、或受到擠壓，守備還有彌補機會」。

林岳平並指出，換球後，球隊戰術也會受到影響，「犧牲觸擊、打跑、盜壘等戰術使用更頻繁，有更多機會、靠1支安打就能得分」。

換球後，林岳平最大的感想是，「棒球不再是只有攻擊，還有投手和守備」。