彈力球消失／打者不占優勢 林英傑：投手群漸找回信心

中職比賽用球恢復系數降低後，全壘打滿天飛的狀況減少，投手作戰策略可以恢復正常，樂天桃猿隊牛棚教練教練林英傑說：「信心也可以逐漸找回來了。」

猿隊總教練曾豪駒觀察，換球後、這幾場打下來，「球的飛行不像上半季這麼快」，打者擊球必須更確實，「不再像之前，就算沒打到甜蜜點，速度還是很快、距離很遠」。

這幾場打下來，曾豪駒說：「明明打到甜蜜點，但沒有飛那麼遠，打者心態、作戰、攻擊擊球準確度都不同，要以戰術為主，需要很多推進。」

下半季拿分也因此變得比較難，曾豪駒說：「低比數比賽，投手戰略、守備都很關鍵，投手投球也比較有壓制性，希望可以保持下去。」

從投手角度來看，林英傑說：「球握起來比較軟，不像上半季那麼硬，整體投球感覺沒有差太多。」

但林英傑以「比較正常」來形容這顆比賽球，「上半季的彈力球，投手投到會怕，只要被打者切到、折到，飛的距離都很遠」。

上半季投手很辛苦，只能投邊邊角角的球，沒有太多配球策略可以用，林英傑說：「如果裁判又不撿就更糟，只能投紅中被打。」

這幾場比賽，「投球策略比較正常，」林英傑說：「看起來投、打平均許多、不會像上半季出現那麼大的落差，信心找回來，不會只看打者表演。」