中職／陳晨威很會衝三壘打 教頭看好今年完成生涯30支

樂天桃猿隊陳晨威昨天8局下擊出三壘打，開啟猿隊反撲逆轉契機，這也是他生涯第20支三壘打，總教練曾豪駒看好，「本季可以達成生涯30支（三壘打）」。

陳晨威生涯二壘打17支，三壘打對他反而能輕鬆辦到，他說：「不是比較容易，一般打成二壘打的球，我可以用自己的腳程比較可以跑三壘，二壘打就比較少。」

曾豪駒說：「陳晨威打出去的球，只要有辦法穿透，三壘打沒問題。」

只要安打上到二壘，陳晨威的習慣都會衝到壘間三分之一的地方，曾總認為，他只要上壘就想多攻占一個壘包，對球隊、自己都好。

陳晨威對自己腳程有信心，只要球打出去覺得夠深遠，「快到二壘時會再看球的位置，當下自己判斷，除非沒辦法確定位置，就會看教練的指示」。

到目前為止，陳晨威本季已累積9支三壘打，是聯盟產量最多 ，排第2的是隊友林立3支，曾豪駒說：「今年達成30支只是目標，也沒跟他說過，不會要求一定要辦到，順順去做就好。」

陳晨威對三壘打沒有設定目標，「就像打全壘打一樣，主要是打到球，不會想球打到哪裡，只要打到深遠位置，就會以三壘為目標」。

儘管腳程快，陳晨威沒看低自己的打擊能力，「不會只想用腳程上壘，擊球也會要求，不想打軟弱靠腳程上壘，想把球打扎實，自己心情也比較爽快」。

陳晨威說：「職棒是長久的，不可能都靠腳程，打擊仍得要求，否則以後年紀大、速度退了，如果都靠腳程，就會壓縮到出賽空間。」