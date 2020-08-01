中職／猿隊新洋投年齡偏高 教頭曾豪駒不擔心

樂天桃猿隊再補新洋投曼恩（Brabdon Mann），儘管年齡36歲偏老，但總教練曾豪駒說：「年齡不是問題，主要是看他的壓制力。」

曼恩在2011、12、19年皆在日本職棒出賽，2018年曾在大聯盟出賽，職棒資歷相當完整且豐富。

曾豪駒表示，曼恩近三年雖都是後援，但在2015年擔任過先發，「來猿隊後，定位也是先發」。曼恩今天抵台，先進行相關隔離措施，預計在八月中之後向球隊報到。

曾豪駒看過曼恩的投球影片，直球速度約144公里，變化球控制也不錯，「但保送比較多」，曾總說：「可不可以克服台灣濕熱天候也是關鍵。」

目前猿隊洋投只有霸能較理想，卡本特因為去年進行清創手術，投球局數不長，曾豪駒認為續航力是關鍵，另名投手尼寇力的問題則是控球。

在9月21日洋將大限前，猿隊仍會持續尋找洋投，曾豪駒說：「會再看看有沒有更好的投手。」